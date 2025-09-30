В олейболният национал Симеон Николов заяви, че всички в българския отбор, спечелил сребро на Световното първенство за мъже, са изключително развълнувани. "Благодаря за посрещането, чувстваме се уникално. Супер развълнувани сме и даже повечето не знаем как да контролираме цялата тази емоция. Очакваме следобед да видим хората. Факт е, че много емоция държахме по време на мачовете и сега е време да разпуснем. Сърцата туптят, пълни с емоции. Ето, че сега тази емоция се реализира. И това е учене – да знаеш как се печели", коментира Николов на летище "Васил Левски" в София след пристигането на националния тим на България на родна земя.

Националите се прибраха с полет от Истанбул с правителствения самолет Еърбъс А319, където по-рано тази сутрин бяха посрещнати от министъра на младежта и спорта Иван Пешев. "Не съм си представял, че някога ще летя с този самолет, че ще имам медал от Световно първенство на този етап от кариерата ми. Много работа свършихме. Категорично не очаквахме да спечелим медал толкова рано в този олимпийски цикъл. Ние сме много млад отбор. Развълнуван съм да покажем на цяла България, че можем да спечелим и злато. Няма да спираме до тук. Искаме още такива събирания и хората да ни гледат и да ни се радват. Искаме още. Разбира се, баща ни много се гордее с нас. Всеки се радва да чуе "Браво" от родителите си", добави Симеон Николов.

