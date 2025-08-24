"Искам да поздравя целия български щаб, успехът е доста голям", обяви бившата ни грация номер 1 Симона Пейчева. Както е известно, България се нареди на второ място на световното в Рио. "Стилияна Николова е едно малко лъвче, което показа своите възможности. Редно е да се възвърнем към позициите, които сме имали. България е държава с много силни традиции в художествената гимнастика. Ева Брезалиева също е с голям успех, игра много добре. На мен много ми харесва как изглежда, свалила е доста килограми“, продължи тя

„Като цяло, Стилияна доста трудно преживя Париж, остана и болка заради недоброто представяне на Олимпийските игри. Сега е много мотивирана и целеустремена. Допусна една грешка, но не мисля, че това и реши златния медал. Може би сама се разколеба психически. Смятам, че днес във финалите ще изглади всичките неточности“, каза още Пейчева.

„Отстрани погледнато Ева е по-неконцентрирана, изглежда сякаш не всичко да е на всяка цена. Тя е прецизна, изглежда че прави всичко с лекота. Най-сложното и трудното може да изглежда лесно от страни, но само тя си знае какво и коства да го изпълни по този начин“, коментира Симона.

„Към днешна дата художествената гимнастика се превърна в математика – една неточност те изкарва извън сметките. Имаме три дебютантки, много силно се представиха на ленти, където заслужиха първа оценка. Видя се напредък от предишните състезания, по-уверени и нахъсани са. Ставаме свидетели на прецедент – Япония да станат световен шампион. Художествената гимнастика се развива вече и в страни, които не са имали такива традиции. Момичета, треньори и специалисти работят по всички показатели. Страни, които не са влизали в осмицата преди, сега вече печелят медали“, добави Пейчева.