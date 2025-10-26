Я ник Синер спечели титлата на турнира по тенис на твърди кортове АТP 500 в австрийската столица Виена. На финала италианецът се наложи трудно след обрат с 3:6, 6:3, 7:5 срещу германеца Александър Зверев.

Намиращият се на второ място в световната ранглиста Синер допусна пробив за 1:3 в първия сет, след което съперникът му взе аванс в двубоя.

Шампионът в австрийската столица от 2023-та лесно се върна в двубоя, след като спечели подаването на Зверев в самото начало на втората част.

В третия сет Яник Синер направи брейк за 6:5, след което сервира успешно за спечелване на четвърта титла през сезона.

"Разбира се, че беше доста трудно. Чувството е наистина невероятно. Дадох всичко от себе си. Опитах се да взема точните решения във важните моменти. Силният начален удар ми помогна да спестя доста сили", каза Синер.

Зверев, който ликува в австрийската столица през 2021 година, допусна четвъртото си поражение в общо 8 двубоя срещу италианеца.

Яник Синер е третият тенисист, който е бил №1 в световната ранглиста и печели две титли във Виена. Роджър Федерер и Анди Мъри имат същото постижение.

Отделно, италианецът е с 21 поредни победи на закрито, докато Зверев не успя да вземе реванш за загубения срещу него финал на Откритото първенство на Австралия по-рано през годината.