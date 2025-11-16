Я ник Синер спечели финалния турнир на АТР за втора поредна година. Пред своя публика в Торино световният №2 победи със 7:6 (4), 7:5 водача в ранглистата Карлос Алкарас.

Това бе шести финал между двамата за 2025 г., като Синер печели втори трофей, след като победи Алкарас и за титлата на „Уимбълдън“. Испанецът спечели финалите на „Ролан Гарос“, US Open и „Мастърс“ турнирите в Рим и Синсинати. В общия баланс между двамата Синер вече има 6 победи срещу 10 за големия си опонент. С успеха той си осигури и 5 млн. долара от наградния фонд.

В първия сет и двамата печелеха подаванията си. Алкарас имаше точка за пробив и сетбол при 6:5 в своя полза, но Синер се спаси. Испанецът имаше проблеми, като поиска и медицински таймаут в първия сет. Стигна се до тайбрек, в който италианецът поддържаше аванс и спечели със 7:4.

Алкарас започна втория сет с пробив, а след това го затвърди, за да поведе с 2:0. Синер обаче върна пробива малко след това, за да изравни до 3:3. Алкарас пропусна шанс да поведе отново веднага. При 5:6 Синер получи точка за пробив и мачбол, а Алкарас прати топката в аут.

Синер стана деветият тенисист с две поредни титли на финалния турнир на АТР. През този век това са правили само още Лейтън Хюит (2001 и 2022), Роджър Федерер (2003-04, 2006-07 и 2010-11) и Новак Джокович (2012-15, 2022-23). Синер вече е в серия от 10 поредни спечелени мача на финалния турнир.