Л идерът в световната ранглиста Яник Синер (Италия) се класира за четвъртфиналите и продължава защитата на титлата си на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Водачът в схемата разгроми Александър Бублик (Казахстан) с 6:1, 6:1, 6:1 за едва 81 минути на корта.

Бублик е единственият играч, освен Карлос Алкарас, който е побеждавал Синер през последните 12 месеца, като го е направил на турнира на трева в Хале, като същевременно е единственият играч, стигнал до четвъртия кръг без да допусне пробив.

Jannik Sinner: very good at tennis. pic.twitter.com/fkG3t88wQK — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025

Синер посочи дългата битка на Бублик с Томи Пол в предишния кръг като смекчаващо обстоятелство за представянето му, казвайки: "Той имаше много труден мач в предишния кръг. Не сервираше толкова добре, колкото обикновено. Много съм щастлив. За първи път тази година мога да играя вечерен мач тук и това прави толкова, толкова голямата разлика".

Победната серия на шампиона тук от миналата година Синер на турнири от Големия шлем на твърди кортове вече е 25 мача, само с две по-малко от най-добрия резултат на Новак Джокович, и той ще се изправи срещу Лоренцо Музети в първия изцяло италиански четвъртфинал за мъже на Големия шлем.

"Страхотно е да се види това. Италианският тенис е в страхотен подем. Лоренцо е може би един от най-големите таланти, които имаме в нашия спорт. От италианска гледна точка е страхотно да имаме един италианец на полуфиналите", каза поставеният под номер 1.

Поставеният под номер 10 Музети прави най-доброто си представяне, доминираше изцяло и спечели лесно срещу испанеца Хауме Мунар с 6:3, 6:0, 6:1 за 98 минути.

Феликс Оже-Алиасим (Канада) и Алекс де Минор (Австралия) също продължават на четвъртфиналите.