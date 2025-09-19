Г игантски скандал в света на спорта! Последното разкритие, направено от портала Hunterbrook и журналиста Пабло Торес, който разкри скандала с Кауай Ленард и измамата с тавана на заплатите на Лос Анджелис Клипърс, съобщават, че Китай вероятно събира мозъчни данни от големи спортни фигури чрез устройство с военни цели, за да обучава своите войници на бъдещето.
В репортаж, публикуван в портала Hunterbrook и в нов епизод на подкаста Pablo Torre Finds Out със заглавие „Открадна ли Китай мозъчните данни на Яник Синер?“, Hunterbrook и Торес предупреждават, че служител на китайското правителство е получил достъп до данни от софтуера на електронните ленти за глава FocusCalm. Това е устройство, което много известни личности използват като слушалки за трениране на ума и концентрацията си, позволявайки събирането на данни от техните мозъчни вълни за ментално обучение.
Superstars like Jannik Sinner and Mikaela Shiffrin use FocusCalm headsets that help train their minds.— Pablo Torre Finds Out (@pablofindsout) September 16, 2025
However, a six-month investigation by @hntrbrkmedia and PTFO reveals that FocusCalm’s parent company, BrainCo, a Harvard startup, was funded by Chinese government entities for… pic.twitter.com/j0mNemoYx1
Изследването, проведено през последните шест месеца от Hunterbrook Media заедно с Пабло Торес, показва, че китайското правителство вероятно цели да получи данни от спортисти като тенисистите Яник Синер и Ига Швьонтек, пилота от Формула 1 Шарл Льоклер, скиорката Микаела Шифрин, няколко италиански олимпийски отбора и някои футболисти от Манчестър Сити, макар и без да се посочват имена. Тази информация е събрана от доктор Рикардо Чекерели, един от пионерите в въвеждането на тези ленти в спорта, след като видял изображения на използването на тези устройства в класни стаи в Китай.
Сред спортистите, които също са използвали тези ленти, е бившият играч на американски футбол и двукратен шампион на Супербоул с Ню Ингланд Пейтриътс Логан Райън. Той призна, че решил да изпробва този метод, за да противодейства на възрастта си. „Осъзнах, че ако мога да мисля по-бързо, ще мога да играя по-бързо въпреки възрастта. Умът ми ще бъде по-бърз, отколкото когато бях на 20 или 21 години, и затова започнах да тренирам ментално.“
Hunterbrook Media и PTFO също подчертават, че тези ленти са произведени от BrainCo, стартъп, основан в Харвард, но впоследствие преместен в Китай. Той е финансиран тайно от организации, свързани с китайското правителство, както и от компании за роботика, които работят върху обучението на свръхвойници на бъдещето.