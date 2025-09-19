Г игантски скандал в света на спорта! Последното разкритие, направено от портала Hunterbrook и журналиста Пабло Торес, който разкри скандала с Кауай Ленард и измамата с тавана на заплатите на Лос Анджелис Клипърс, съобщават, че Китай вероятно събира мозъчни данни от големи спортни фигури чрез устройство с военни цели, за да обучава своите войници на бъдещето.

В репортаж, публикуван в портала Hunterbrook и в нов епизод на подкаста Pablo Torre Finds Out със заглавие „Открадна ли Китай мозъчните данни на Яник Синер?“, Hunterbrook и Торес предупреждават, че служител на китайското правителство е получил достъп до данни от софтуера на електронните ленти за глава FocusCalm. Това е устройство, което много известни личности използват като слушалки за трениране на ума и концентрацията си, позволявайки събирането на данни от техните мозъчни вълни за ментално обучение.

Superstars like Jannik Sinner and Mikaela Shiffrin use FocusCalm headsets that help train their minds.



However, a six-month investigation by @hntrbrkmedia and PTFO reveals that FocusCalm’s parent company, BrainCo, a Harvard startup, was funded by Chinese government entities for… pic.twitter.com/j0mNemoYx1 — Pablo Torre Finds Out (@pablofindsout) September 16, 2025

Изследването, проведено през последните шест месеца от Hunterbrook Media заедно с Пабло Торес, показва, че китайското правителство вероятно цели да получи данни от спортисти като тенисистите Яник Синер и Ига Швьонтек, пилота от Формула 1 Шарл Льоклер, скиорката Микаела Шифрин, няколко италиански олимпийски отбора и някои футболисти от Манчестър Сити, макар и без да се посочват имена. Тази информация е събрана от доктор Рикардо Чекерели, един от пионерите в въвеждането на тези ленти в спорта, след като видял изображения на използването на тези устройства в класни стаи в Китай.

Сред спортистите, които също са използвали тези ленти, е бившият играч на американски футбол и двукратен шампион на Супербоул с Ню Ингланд Пейтриътс Логан Райън. Той призна, че решил да изпробва този метод, за да противодейства на възрастта си. „Осъзнах, че ако мога да мисля по-бързо, ще мога да играя по-бързо въпреки възрастта. Умът ми ще бъде по-бърз, отколкото когато бях на 20 или 21 години, и затова започнах да тренирам ментално.“

Hunterbrook Media и PTFO също подчертават, че тези ленти са произведени от BrainCo, стартъп, основан в Харвард, но впоследствие преместен в Китай. Той е финансиран тайно от организации, свързани с китайското правителство, както и от компании за роботика, които работят върху обучението на свръхвойници на бъдещето.