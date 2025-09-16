П резидентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов беше сред официалните гости, които дадоха старт на ремонта на лекоатлетическата писта на стадион „Христо Ботев“ във Враца. „Проектът е сериозна инвестиция в бъдещето на леката атлетика и в създаването на условия за масов спорт. Реализирането му ще допринесе за качествената подготовка на младите ни атлети “, заяви Павлов.

С инвестиция на стойност 2 288 959,78 лв., осигурена по Споразумение, сключено между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Враца, предстои цялостен ремонт на лекоатлетическата писта. Проектът предвижда премахване на старата настилка от шамот и полагане на нова, сертифицирана от World Athletics тартанова настилка, модернизация на секторите за скок дължина и троен скок, както и обособяване на нови зони със сектори за хвърляния.

Леката атлетика е сред водещите спортове във Враца – в рамките на града работят пет клуба по лека атлетика с близо 100 картотекирани състезатели и над 200 деца в подготвителни групи.„Искам искрено да благодаря на кмета на Община Враца Калин Каменов, който осъзна колко важна е леката атлетика не само за града, но и за целия регион, и положи усилия този проект да стане реалност. Г-н Каменов ще сбъдне мечтата на врачани и след 70 г. ще имаме нова писта, заяви още Павлов. - Всичко това се случва благодарение на единството ни - на федерацията и клубовете, заедно с кмета, заедно с ММС и с депутатите от региона. Това е пример как трябва да се реализират инфраструктурните проекти в цялата страна.

На събитието присъстваха кметът на Община Враца Калин Каменов, зам.-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев, народните представители Мартин Харизанов и Красен Кръстев, областният управител Николай Николов, заместник-кметът Александър Владимиров, общинският съветник и председател на спортната комисия в местния парламент - Момчил Калистратов, представителят на ММС за региона Мария Георгиева, треньори от местните клубове по лека атлетика и състезатели.

