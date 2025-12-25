С ребърната медалистка от световното първенство по художествена гимнастика Стилияна Николова гледа устремено и с вярва в себе си към следващата година. Основната цел пред най-добрата ни гимнастичка е спечелването на олимпийска квота за Игрите в Лос Анджелис през 2028.

„2025 година беше една много успешна година за мен, изпълнена с много емоции. Много позитивни и хубави емоции“, сподели тя.

„Медалът ми даде много неща – надежда, устрем, търпение и вяра в себе си, че мога“, каза още Стилияна Николова.

