С тилияна Николова ще запази три от композициите си за новия сезон в художествената гимнастика, докато Ева Брезалиева ще представи изцяло нова програма, съобщи главният мениджър на националния отбор индивидуално жени Бранимира Маркова.

"Решихме да не сменяме цялата програма на Стилияна Николова. Искаме тя да бъде с по-изработени съчетания през следващата година заради олимпийската квалификация, която предстои на световното първенство във Франкфурт. Затова ще променим само съчетанието й с обръч, а композициите с топка, бухалки и лента ще останат същите", каза Маркова пред БНР.

Относно композициите на Ева Брезалиева, тя заяви: "Ева Брезалиева трябва да повиши трудността на своите съчетания, затова реших програмата й да бъде изцяло нова. В момента сме в процес на избор на музика и нови елементи. Всяка година се стараем да покажем нещо различно и интересно. Ще запазя в тайна музиките и идеите, но Ева има изключителна техника и мащаб, и съм убедена, че новите ѝ композиции ще бъдат много силни. Предстои ни и европейско първенство във Варна, за което обмислям една от композициите ѝ да бъде на българска музика", допълни тя.

Главният мениджър подготвя и състезателната програма на гимнастичките за следващия сезон, която ще включва четири Световни купи, две Европейски купи, няколко международни турнира и състезания от веригата Гран При.