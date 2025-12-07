Девора е една от надеждите ни за медал

О става една седмица до Европейското първенство по крос кънтри в Лагоа, Португалия. Финансови премии ще бъдат осигурени за състезателите ни, класирали се до 10-о място. Размерът им е еднакъв за всички възрастови групи. Същите премии ще получават и треньорите на състезателите, класирани в Топ 10! Размерът на наградите е следният:

1-во място – 12 000 лв.

2-ро място – 10 000 лв.

3-то място – 8 000 лв.

4-то място - 7 000 лв.

5-то място – 6 000 лв.

6-то място – 5 000 лв.

7-мо място – 4 000 лв.

8-мо място – 3 000 лв.

9-то място – 2 000 лв.

10-то място – 1 000 лв.

Решението на Българската федерация по лека атлетика цели да насърчи всички възрастови групи в националния отбор и да подчертае ролята на треньорите в подготовката за големи първенства. България ще бъде представена от общо 12 състезатели в Лагоа на 14 декември В индивидуалните стартове участие ще вземат:

Мъже: Иван Андреев

Жени: Девора Аврамова

Младежи до 23 г.: Станислав Рашков, Александър Божилов

Девойки до 23 г.: Светлозара Грозданова

Юноши старша възраст: Панчо Панчев

Девойки старша възраст: Аника Атанасова, Памела Ени

В смесената щафета България ще бъде представена от: Лиляна Георгиева, Силвия Георгиева, Мартин Проданов и Мартин Балабанов. С отбора пътуват и треньорите Недялко Боруков и Иван Попов.