С офийският градски съд отхвърли една от жалбите срещу избора на Весела Лечева за председател на БОК, има още 5 дела. Решението е на първа инстанция.

През последните две десетилетия - от 11 ноември 2005 г., БОК беше ръководен от Стефка Костадинова, която е олимпийска шампионка и многократна световна рекордьорка в скока на височина. Нейният дългогодишен мандат приключи на 19 март 2025 г., когато се проведе изборно Общо събрание на БОК. На него легендарната състезателка по спортна стрелба Весела Лечева, която е и двукратна олимпийска сребърна медалистка и петкратна световна шампионка, се изправи срещу Костадинова в надпревара за председателския пост.

Лечева беше номинирана от Българския стрелкови съюз и успя да спечели вота на делегатите с 48 гласа срещу 33 за досегашния председател Стефка Костадинова. 83 от общо 86 имащи право на глас федерации, обществени организации и индивидуални членове присъстваха на заседанието.

Веднага след избора последваха редица оспорвания и съдебни действия. Настоящото решение на СГС подлежи на обжалване в двуседмичен срок.

