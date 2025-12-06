Е дин от основните съперници на Карлос Насар в последните години - Антонино Пицолато, е в центъра на огромен скандал. Италианецът, двукратен бронзов олимпийски медалист от Токио 2020 и Париж 2024 и четирикратен европейски шампион, отива на съд по обвинение в участие в групово изнасилване. Прокуратурата иска 10 години затвор за Пицолато.

Заедно с него са обвинени още трима души – Давиде Лупо, Клаудио Тутино и Стефано Монджови. Гражданският ищец, представляван от адвокат Никола Пелегрино, е съгласен с исканата присъда.

Според прокуратурата престъплението е извършено през юли 2022. Тогава Пицолато и аверите му са срещнали няколко финландки. Те са нападнали една от тях, възползвайки се от това, че е била под влияние на алкохол, като преди това са изпрати приятелките ѝ.

Прокурор Джулия Сбокия твърди, че „няма доказателства, че е имало съгласие от жертвата“. Делото е отложено за януари и ще се възобнови с пледоарии от защитата.