Д арен Кирилов постави нов национален рекорд на 200 метра гръб в малък басейн по време на 11-ия международен турнир по плуване "Бриз - Иван The Roshav Стойчев", който се проведе в Бургас.

18-годишният суперталантлив русенец с афинитет към изкуствата спечели старта в дисциплината с време 1:53.55 мин. Състезателят на "Доростол" свали 26 стотни от досегашното върхово постижение, което беше притежание на Калоян Левтеров от 2023г. Възпитаникът на Веселин Суров победи и в надпреварата на 100 м гръб със силен резултат - 52.59 сек., който е на 13 стотни от националния рекорд в дисциплината.

В международния турнир "Бриз - Иван The Roshav Стойчев 2025" участие взеха 650 състезатели от България, Молдова, Египет, Турция и Англия.