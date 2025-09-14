Т римата български борци, които днес имаха схватки на световното първенство по борба в Загреб (Хърв), отпаднаха в доста ранни етапи в своите категории.

амазан Рамазанов и Ахмед Батаев записаха победа и загуба и чакаха евентуално изтегляне за репешаж и надежда за схватка за бронз. Това обаче не се случи.

При 74-килограмовите в свободния стил Рамазанов се наложи над канадеца Адам Томсън с 11:0, но след това не успя срещу американеца Дейвид Кар, втори на рейтинговия турнир в Загреб, като отстъпи с 0:10.

Представителят на САЩ пък също беше елиминиран още в следващия кръг от Чермен Валиев (Албания), което сложи край на шансовете дори за преминаване на репешаж.

В категория до 92 кг Батаев огледално стартира с успех – 6:0 срещу Ярослау Ядкуски (Беларус). На осминафиналите националът бе спрян от иранеца Амирхоеин Фирузпурбандпей. Трикратният шампион на Азия преодоля четвъртфинала, но на полуфинала падна от Батирбек Цакулов от Словакия с 6:11, като самият той ще се бори за бронз и чака съперници от репешажите.

От първенството отпадна и Ивайло Тисов, който на старта загуби от шампиона на Япония Рин Сакамото – 8:18 в категория до 57 кг.

Репешажите не успя да преодолее Михаил Георгиев след 2:5 срещу Василе Дякон (Молдова), който стигна до битка за бронза срещу миналогодишния световен шампион Нуркоца Кайпанов (Казахстан) в кат. до 70 кг.

В понеделник България ще има един представител – Ахмед Магамаев, чийто първи съперник ще е Раду Лефтер (Молдова) в категория до 97 кг. Срещите започнат от 11,30 часа.

