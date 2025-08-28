Б ългарската федерация по борба изплати на Министерството на младежта и спорта сумата от 314 570,05 лв. след установени финансови нарушения и злоупотреби, извършени по време на управлението на бившия президент Христо Маринов и членовете на управителния съвет Гриша Ганчев и Данаил Ганчев. Това съобщи официалната страница на централата.

Проверката е за периода 01.01.2020 – 31.12.2023 година, след която са установени минусите.

В резултат на нея бе изготвен констативен протокол за възстановяване на средствата, който беше връчен на настоящия председател борбата Станка Златева. По-късно от федерацията са върнали въпросната сума, а днес това беше обявено и с представяне на финансов документ, потвърждаващ обратното плащане.

На 15 юли БФБ публикува две страници от констативния протокол от проверката на ММС, "според който е видно, че за периода 01.01.2020-31.12.2023 г. федерацията следва да възстанови 314 570.05 лв. на държавния орган", пишат от организацията.

В началото на август пък от самото ведомство оповестиха, че ще предоставят регулярна актуална информация за резултатите от проверките на спортните централи, съобщават от контролния орган.

Задължения имат още федерациите по вдигане на тежести и тенис.