Георги Колев е и европейски шампион за младежи.

Е вропейският ни първенец за младежи Георги Колев стана абсолютен шампион на турнира по бодибилдинг в Созопол Muscle cup Bulgaria.

24-годишният търновец е състезател в категория до 90 килограма от СК Тримонциум Пловдив.

Дебютната в историята надпревара по културизъм в Созопол, беше открита лично от кмета Тихомир Янакиев.

Участие взеха над 100 атлети в 20 различни категории. Отделните дисциплини включваха бодибилдинг, мъжка физика, класическа физика мъже, бикини жени, уелнес жени, фитмодел жени, девойки и младежи.

Специалната награда за принос към спорта получи местната легенда в бодибилдинга Иван Милков-Киборга.