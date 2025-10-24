Крал Хуберт господства и на Световната купа в Торонто.

О лимпийският шампион по плуване Хуберт Кош от Унгария постави нов световен рекорд в коронната си дисциплина - 200 метра гръб.

22-годишният ас на тима на Тексаския университет спечели златото на Световната купа в Торонто (Кан) с време 1:45,12 минута и взе чек за 10 000 долара.

Така трикратният първенец на планетата подобри върховото постижение на австралиеца Мич Ларкин, който завърши за 1:45,63 минути на националното първенство през ноември 2015 година. Тогана Хуберт е тръгвал на училище.

В Торонто бе поставен и световен рекорд на 100 метра бътерфлай. Представителят на домакините от Канада Джошуа Лиендо преплува дистанцията за 47.68 секунди. Предишният топрезултат принадлежеше на швейцареца Ное Понти, който го постави на световното в Будапеща през декември 2024-та - 47.71 секунди.