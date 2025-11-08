У ниверситетът за национално и световно стопанство (УНСС) издаде специална енциклопедия на възпитаниците си по повод на 105-ата годишнина от създаването си. Специално внимание в нея е отделено на големите личности от спорта ни, които са завършили университета. Отделни статии са посветени на доц. д-р Румен Стоилов, президент на федерацията по джудо и дългогодишен ръководител на самбото у нас (на снимката), на Цеко Минев - шефът на централата по ски и член на Съвета на световната федерация (ФИС), Атанас Фурнаджиев - президент на биатлона и вицепрезидент на БФС.

В "спортната" секция на икономическия университет са още Васил Божков, който навремето водеше федерациите по спортна стрелба и шахмат, една от най-великите ни баскетболистки в историята Ница Борисова, президентът на много спортове и бивш собственик на футболния ЦСКА Гриша Ганчев, може би най-великият ни баскетболист Атанас Голомеев, колегата му Коста Илиев, който от години работи във ФИБА-Европа, известният издател и писател Васил Мирчев, бившият президент на БФС, Професионалната лига и ЦСКА Валентин Михов, Алексей Петров, който бе начело на каратето, Георги Пирински, в миналото оглавяваше федерацията по ски, както и световният шампион по бокс за професионалисти Кубрат Пулев и първият в историята президент на БФС Иван Шпатов.