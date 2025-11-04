З а нас постижението на Камелия Стоименова не е изненада, очаквахме го. Това заяви пред „Телеграф“ управителят на клуб Спринт - София, чиято състезателка е плувкинята.

22-годишната спортистка счупи националния рекорд на 200 метра бруст в малък басейн, който 37 години беше на името на легендарната Таня Богомилова. Българката взе златния медал на зимния шампионат в Лондон с постижение 2:25.59 минути. Така Камелия прати в историята резултата на Богомилова – 2:25.95 мин., постигнат в Благоевград през март 1988 г. Шест месеца по-късно – през септември, голямата ни спортистка взе олимпийското злато в Сеул на 100 метра бруст.

„Много сме доволни, но за нас постижението не е изненада. Очаквахме го и поне от година работим за него. Ние вървяхме натам. Тя е трудолюбива, упорита, показва постоянство“, заяви Захов, самият той бивш национален шампион и рекордьор, включително на 200 метра бруст, и участник на олимпийските игри в Сидни през 2000 г. „За мен радостта е двойна, защото това е моята дисциплина“, добави Захов.

Новата национална рекордьорка е стипендиант в програма „Олимпийски надежди“ на българския клуб. „Видяхме огромния потенциал. Тя покри критерия. Оказваме й експертна помощ, има възможност за по-добро възстановяване, масажи, зали за тренировки. А също за пътуванията, защото със семейството си живее и тренира в Англия“, обясни още шефът, който обърна специално внимание на всеотдайното семейство.

„Ние имаме малък принос, но без подкрепа от нейните родители няма как да се получат нещата. Сега е важно Камелия да си почине, а след това ще чертаем планове“, добави Захов.

Стоименова не е единствената талантлива плувкиня в семейството. Тя има и по-малка сестра – Маргарита, родена през 2009 г., която също е шампион и рекордьор в своята възраст.

Двете момичета живеят с родителите си в Лондон. Майката Гергана и бащата Иван също са бивши спортисти, които предават страстта на своите дъщери. Камелия започва да трупа медали, когато е на 11, а първият й клуб в България е Шампион с треньор Ана Георгиева.

Любителите на плувните спортове у нас ще могат да видят новата национална рекордьорка след две седмици, когато тя ще участва за своя отбор Спринт-София на държавното първенство, което ще се проведе от 19 до 23 ноември в Бургас.

Надежда Кърликова