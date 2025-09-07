О рганизаторите на US Open помолиха телевизионните оператори да не показват никакви негативни реакции към президента на САЩ Доналд Тръмп по време на финала на мъжкия сингъл в неделя. 79-годишният Тръмп ще направи първото си посещение на турнира от Големия шлем в Ню Йорк от 2015 г. насам.

Той ще се появи в телевизионно отразяване по време на церемонията по химна, преди Яник Синер да се изправи срещу Карлос Алкарас.

Тръмп е поканен от спонсор на турнира. Въведени са допълнителни мерки за сигурност преди финала в неделя, който започва в 14:00 ч. местно време (21:00 ч. българско време)

„Молим всички телевизионни оператори да се въздържат от показване на каквито и да е смущения в присъствието на президента по какъвто и да е начин“, се казва в меморандум, изпратен от Американската тенис асоциация (USTA).

Тръмп не се е появявал на US Open, откакто за първи път бе избран за президент през 2016. Преди това той е бил на трибуните на „Флъшинг Медоус“ няколко пъти. За последно той се появи през 2015 г., когато беше посрещнат от седемкратния американски шампион от Големия шлем Джон Макенроу, докато наблюдаваше от зона за гости.