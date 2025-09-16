Л егендарният куотърбек в американския футбол Том Брейди ще бъде част от първия международен турнир по флаг в Саудитска Арабия през 2026 година, обяви самият той в понеделник. Петнадесеткратният участник в Про Боул и седемкратен победител в Супер Боул се оттегли от Националната футболна лига (НФЛ) през 2022-а. Флаг футболът е безконтактна форма на американския футбол с падове и е практикувана масово в Съединените щати, но набира все повече популярност в световен мащаб, включително и в България. В него вместо играчът да бъде свален на земята, защитниците премахват флагове, прикрепени към кръста на носещия топката. Целта е да се печелят точки, като се пресича голлинията на противниковия отбор с топката или се хваща пас в крайната зона на съперника.

Турнирът Fanatics Flag Football Classic е демонстративен и в него ще вземат участие три отбора. 48-годишният Брейди не е единствената звезда от НФЛ с потвърдено присъствие, като това вече са направили активните Секуон Баркли (Филаделфия Ийгълс), Тайрик Хил (Маями Долфинс), Крисчън Макафри (Сан Франциско 49ърс), Сос Гарднър (Ню Йорк Джетс), Майлс Гарет (Кливланд Браунс), Макс Кросби (Лас Вегас Рейдърс) и свободният агент Одел Бекъм-младши, пише агенция Ройтерс.

Бившият съотборник на Брейди - Роб Гронковски, също ще участва на турнира, а треньори на трите отбора ще бъдат Пийт Керъл (Рейдърс), Шон Пейтън (Денвър Бронкос) и Кайл Шанахан (49ърс). "Със сигурност ще спечеля турнира", заяви Брейди при обявяването на участието. В момента легендарният куотърбек на Ню Ингланд Пейтриътс и Тампа Бей Бъканиърс е коментатор на Fox Sports и миноритарен собственик на Рейдърс.

През 2023 Международният олимпийски комитет (МОК) обяви, че флаг футболът ще бъде част от програмата на Лос Анджелис 2028. През месец май тази година НФЛ разреши на професионалните играчи сами да решават дали искат да се състезават на турнира за мъже. Брейди, трикратен MVP (най-добър играч) в НФЛ прекара 20 сезона с Пейтриътс и завърши кариерата си като номер 1 по мачове като титуляр (333), завършени пасове (7 753), хвърляния (12 050), ярдове (89 214), тъчдауни (649), обрати в последната четвърт (46) и печеливши притежания (58).

