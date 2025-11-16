А лександър Везенков и неговият Олимпиакос продължават перфектния си старт в гръцкото първенство. Грандът от Пирея победи с 88:64 Промитеас като гост в Патра в мач от 7-ия кръг на гръцкото първенство по баскетбол. Олимпиакос е единственият отбор в лигата без поражение от началото на сезона и вече има актив от 7-0.

Българският баскетболист изигра добър мач за Олимпиакос. Везенков вкара 18 точки, като добави 6 борби и 2 асистенции. Той беше почти безгрешен в стрелбата от игра за 2 точки - 8/10, реализира двата фаула, които изпълни, но не успя да вкара тройка - 0/2.

Сейбън Лий се отчете с 15 точки и 7 асистенции за Олимпиакос.