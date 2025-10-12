О лимпиакос победи с 90:86 Панатинайкос в голямото дерби на гръцката Суперлига, а с най-голям принос за успеха бе българинът Александър Везенков.

Националът реализира 22 точки, овладя 6 борби и направи две асистенции, а „червено-белите” от Пирея и бе обявен за най-полезен играч на мача (MVP)кръга.

Двубоят в Двореца на мира и приятелството бе изключително равностоен, с много смени на водачеството. В началото предимството бе за гостите от Панатинайкос, които играха без лидера си Кендрик Нън, който е с травма.

В последната четвърт обаче доминатор бе Олимпиакос, който допусна да изостава в резултата единствено при 80:81.

Тайлър Дорси добави още 16 точки за победителите, докато за Панатинайкос Ти Джей Шортс бе най-добър с 19 точки.