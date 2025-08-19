Н ай-добрата ни тенисистка Виктория Томова преодоля първия кръг на квалификациите за класиране в основната схема на Откритото първенство по тенис на САЩ.

30-годишната софиянка, който №97-а в света и пета поставена в пресявките, се наложи лесно с 6:3, 6:0 срещу 212-ата в ранкинга испанка Ирене Ескориуела за час и три минути в Ню Йорк.

Това бе трета победа за Вики срещу тази съперничка от 3 мача.

Във втория кръг на квалификациите в комплекса „Флашинг Медоус” в Голямата ябълка нашето момиче ще играе срещу Хане Вандевинкел, която заема 164-то място. Белгийката победи с 6:3, 6:2 Марина Стакушич от Канада.