Н ай-добрата българска тенисистка Виктория Томова допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира WТА 1000 на твърди кортове в Ухан, Китай с награден фонд 3 654 963 долара.

Българката, която е 115-а в световната ранглиста, отстъпи пред 13-ата в схемата на пресявките Полина Кудерметова (Русия) с 4:6, 1:6 за 71 минути. Томова поведе с 4:1 в първия сет, след което загуби 11 от следващите 12 гейма в мача и отпада от надпреварата. 30-годишната софиянка все пак заработи 20 точки за световната ранглиста и 10 050 долара.

Вчера Томова надделя над третата поставена в пресявките Кейти Боултър (Великобритания) с 3:6, 6:4, 6:1.

