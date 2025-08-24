Н ай-добрата българска тенисистка Виктория Томова отстъпи едно място в световната ранглиста, като според новата й версия вече е на 98-о място.

30-годишната софиянка загуби 5 точки от актива си, след като не успя да се класира за основната схема на Откритото първенство на САЩ.

Сред останалите наши момичета най-голям скок записа Ива Иванова, която напредна с 33 места в класацията и вече влезе в Топ 700.

В челната десетка няма никакви размествания в очакване на последното първенство от Големия шлем за годината, което започва днес.

В класацията на двойки отново няма почти никакви размествания, като единствено Ива Иванова е спечелила 68 позиции.

Челните десетки на световните ранглисти на WТА и българките в тях:

сингъл:

1. (1) Арина Сабаленка (Беларус) 11225 точки

2. (3) Ига Швьонтек (Полша) 7933 точки

3. (2) Коко Гоф (САЩ) 7874 точки

4. (4) Джесика Пегула (САЩ) 4903 точки

5. (5) Мира Андреева (Русия) 4733 точки

6. (6) Мадисън Кийс (САЩ) 4699 точки

7. (7) Цинвън Чжън (Китай) 4433 точки

8. (9) Джазмин Паолини (Италия) 4116 точки

9. (8) Аманда Анисимова (САЩ) 3869 точки

10. (10) Елена Рибакина (Казахстан) 3663 точки

българките:

98. (97) Виктория Томова 763 точки

273. (275) Лиа Каратанчева 259 точки

367. (370) Изабелла Шиникова 161 точки

380. (382) Денислава Глушкова 153 точки

464. (462) Росица Денчева 111 точки

469. (469) Гергана Топалова 108 точки

589. (606) Лидия Енчева 74 точки

660. (654) Елизара Янева 60 точки

675. (708) Ива Иванова 57 точки

969. (972) Юлия Стаматова 21 точки

1236.(1221) Диа Евтимова 9 точки

1236.(1243) Мелис Расим 9 точки

1426.(1425) Беатрис Спасова 4 точки

1450.(1451) Дария Великова 3 точки