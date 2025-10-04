В иктория Томова стартира с победа в три сета в квалификациите на турнира от сериите WTA 1000 с награден фонд 3 654 963 долара. Българката, която е 115-а в световната ранглиста, победи с 3:6, 6:4, 6:1 Кейти Боултър. Британката е №54 в света и е втора ракета на страната си в момента, като беше поставена под №3 в квалификациите.

Мачът започна лошо за Томова, която изостана с 1:5 в първия сет и след това го загуби. Във втория българката проби два пъти и спечели с 6:4. В решаващия трети сет Томова доминираше и даде само гейм на опонентката си.

С успеха българката заработи 20 точки за световната ранглиста и 10 050 долара.

За място в основната схема Томова ще срещне 13-ата в схемата на квалификациите Полина Кудерметова (Рус).