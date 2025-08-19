Синер не се чувстваше добре и се отказа във финала с Алкарас, който вдигна купата в Синсинати.

К арлос Алкарас спечели шестата си титла за сезона след триумф на турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати с награден фонд от 9.193 милиона щатски долара.

Испанецът завоюва трофея след успех във финала над големия си съперник Яник Синер, който не успя да доиграе мача и беше принуден да се оттегли само 23 минути след началото на срещата заради изтощение, вероятно предизвикано от вирус.

Синер не изглеждаше добре в знойната жега и поиска лекарска помощ, след като допусна изоставане от 0:5 в първия сет и не успях да продължи.

"Много, много съжалявам, че ви разочаровам“, каза Синер на феновете. "От вчера не се чувствах добре. Мислех, че ще се подобря през нощта, но се оказа по-зле. Опитах се да изляза, опитах се да играя, но не можах да понеса повече, така че много съжалявам."

С 22-рия си трофей на ниво АТП тур и първи в Синсинати, Алкарас също даде тласък на стремежа си към номер 1 в края на годината.

С поражението си пък Синер спря серията от 26 победи на твърди кортове и сега той ще опита да се възстанови бързо преди защитата на титлата си от Откритото първенство на САЩ.

Алкарас пък спечели сърцата на феновете с проявената загриженост за състоянието на съперника си: