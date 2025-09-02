Б ългария ще бъде представена от четирима състезатели на Световното първенство по лека атлетика в Токио, което ще се състои от 13 до 21 септември, съобщиха от БФЛА. Квоти за шампионата в японската столица извоюваха европейският шампион в зала от Апелдоорн 2025 Божидар Саръбоюков (скок дължина), участникът на три Олимпиади Тихомир Иванов (скок височина), световната шампионка за девойки до 20 години от Кали 2022 Пламена Миткова (скок дължина) и европейската вицешампионка в зала от Прага 2015 Габриела Петрова (троен скок).

Първа ще се състезава Миткова в квалификациите на скок дължина на 13 септември от 12:30 часа българско време. Ден по-късно Иванов ще стартира в пресявките на скок височина от 12:40 часа. На 15 септември в 13:30 часа започват квалификациите на скок дължина при мъжете с участието на Божидар Саръбоюков, а на 16 септември Габриела Петрова ще се включи в пресявките на троен скок при жените от 13:40 часа. Председателят на БФЛА Георги Павлов през миналата седмица обяви финансови премии за класиране до 12-о място на първенството.

