Горд съм, че те ще играят финал, което аз никога не успях, каза Владо Николов

Л егендата на българския волейбол Владимир Николов заяви, че е изключително горд от постиженията на синовете си Александър и Симеон, които са с основна заслуга България да се класира на финал на световното първенство.

„Няма по-голямо щастие за един родител от това децата му да го задминат. Изключително съм горд, че те успяха да постигнат това, което аз никога не успях. Имах дълга и сравнително успешна кариера, но никога не съм играл финал на световно. Те го направиха и това е голямо поздравление за тях и за всички, които обичат волейбола в България“, заяви Николов пред NOVA.

Той призна, че преди началото на турнира очакванията не са били големи, но след елиминацията на Бразилия надеждите са се превърнали в реални мечти.

„Мечтахме, мечтахме и ето – сега сме тук. Мечтата получи криле“, коментира бившият капитан на националния отбор.

Според него България е изиграла най-слабия си мач срещу Чехия, но въпреки това спечели. Николов смята, че най-голямото предизвикателство пред тима е липсата на опит, тъй като България е с най-младия отбор на мондиала.

„Срещу Чехия изиграхме най-слабия си мач от спортно-техническа гледна точка, но напрежението беше огромно. Огромно браво на момчетата, че издържаха“, допълни Николов.

Той вярва, че това е само началото за националния отбор.

„Средната възраст на отбора е около 23 години. С малки промени този състав има всички шансове да играе заедно през следващите два олимпийски цикъла. Оттук нататък те могат да стават само по-добри“, каза още легендата.