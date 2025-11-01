В олейболният Левски призова феновете да подкрепят мъжкия и женския тим и в следващите мачове. В сайта си „сините“ написаха: „Призив към феновете: БЛОКирай ноември“, като публикуваха програмата за мачовете на двата тима през този месец.
Ето какво написаха от Левски:
"Супер Октомври" отново донесе Суперкупа мъжкия ни тим, а още от първия ден на новия месец призоваме феновете да "блокират" ноември за нови страхотни изживявания.
Месецът ще е изпълнен с емоции на най-високо ниво. С поне 13 мача на отборите ни при мъжете и жените.
С европейски битки – старт на квалификациите за Шампионската лига за шампионите на Николай Желязков, с дерби „Левски“ - ЦСКА при дамите. А при „сини“ евроуспехи, мачовете през ноември може да са и повече от 13. Както винаги, ще се нуждаем от вашата гореща подкрепа, защото заедно с вас пишем историята на бъдещето.
Затова ви призоваваме отново да „блократе“ ноември. Запазете датите за мачове и нека пак покажем силата на голямото левскарско семейство.
А по традиция ще има и изненади за домакинските мачове в спортна зала „Левски София“.
Ето и програмата в "БЛОКирай Ноември":
1 ноември
МЪЖЕ: "Левски София" - „Пирин“, efbet Super Volley
4 ноември
МЪЖЕ: „Мурса“ (Осиек) - "Левски София", CEV Champions League (2 кв. кръг)
5 ноември
ЖЕНИ: "Левски София" - „Шезо“ (Швейцария) , CEV Challenge Cup
8 ноември
МЪЖЕ: "Дея Спорт" - "Левски София", efbet Super Volley
9 ноември
ЖЕНИ: "Левски София" - ЦСКА, Демакс+ Суперлига
12 ноември
МЪЖЕ: "Левски София" - „Мурса“ (Осиек), CEV Champions League (2 кв. кръг)
15 ноември
ЖЕНИ: „Миньор“ - „Левски София“, Демакс+ Суперлига
МЪЖЕ: "Левски" - "Монтана", efbet Super Volley
21 ноември
МЪЖЕ: "Берое" - "Левски София", efbet Super Volley
22 ноември
ЖЕНИ: "Левски София" - ЦПВК, Демакс+ Суперлига
25 ноември
МЪЖЕ: "Левски София" – "Локомотив Авиа", efbet Super Volley
28 ноември
"Славия" - "Левски София", Демакс+ Суперлига
29 ноември
МЪЖЕ: „Славия“ - "Левски София", efbet Super Volley