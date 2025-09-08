Н ационалният отбор на България по волейбол за мъже победи САЩ с 3:1 (25:22, 25:22, 20:25, 25:21) в контролна среща, играна в Хирошима (Япония).
Българите записаха страхотен старт в първата от двете планирани приятелски срещи с американския състав.
Втората контрола предстои на 9 септември от 4:30 часа българско време.
Двете проверки са част от подготовката на тима за предстоящото световно първенство във Филипините.
Първият официален мач на България предстои на 13 септември от 12:30 часа срещу Германия.