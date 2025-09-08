Националите победиха САЩ с 3:1 в първата контрола

Н ационалният отбор на България по волейбол за мъже победи САЩ с 3:1 (25:22, 25:22, 20:25, 25:21) в контролна среща, играна в Хирошима (Япония).

Българите записаха страхотен старт в първата от двете планирани приятелски срещи с американския състав.

Втората контрола предстои на 9 септември от 4:30 часа българско време.

Двете проверки са част от подготовката на тима за предстоящото световно първенство във Филипините.

Първият официален мач на България предстои на 13 септември от 12:30 часа срещу Германия.