25-ите зимни олимпийски игри ще се проведат от 6 до 22 февруари 2026-а.

М еждународната федерация по ски и сноуборд (ФИС) обяви, че Съветът ѝ е гласувал против допускането на спортисти от Русия и Беларус до квалификации за предстоящите 25-и зимни олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо.

Решението, взето днес от управителния орган, на практика блокира състезатели от двете страни до десетки събития под петте кръга в Италия.

Международният олимпийски комитет (МОК) позволява на представители на Русия и Беларус да участват като "индивидуални и неутрални", както направиха на миналогодишната лятна олимпиада в Париж. МОК обаче дава възможност на международните федерации, които ръководят всеки спорт, да решат дали да използват тази система в своите квалификации.

ФИС, която наложи забрана на националните отбори на Русия и Беларус през 2022 година заради войната срещу Украйна, обаче еднозначно прецени да не допуска неутрални спортисти.

От организацията заявиха, че решението се отнася и за паралимпийските събития, които тя организира, а Международният параолимпийски комитет възстанови Русия и Беларус като пълноправни членове миналия месец.

Решението идва четири дни преди първото състезание от Световната купа по ски алпийски дисциплини за сезона в австрийския курорт Зьолден.