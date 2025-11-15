Г еорги Павлов вече официално е президент на Българска федерация по лека атлетика (БФЛА). Новото ръководство на федерацията беше вписвано вчера в Агенцията по вписванията. Това поставя край на продължилите административни затруднения и открива пътя към стабилност и последователност в управлението на федерацията. Исканата промяна от мнозинството атлетически клубове вече започва.

„С вписването на новото ръководство на БФЛА започваме нов етап. Поемам отговорността да бъда президент на всички клубове и да работя с пълна прозрачност и отдаденост за бъдещето на българската лека атлетика, заяви Павлов. – Клубовете поискаха промяна и започвам да създавам условия за развитие на стратегически инициативи, насочени към бъдещето на леката атлетика в България.“

Новият президент потвърждава готовността си за активен диалог с клубовете, треньорите и цялата атлетическа общност.

Павлов беше избран за председател от новият УС на БФЛА на 9 ноември – ден след извънредното Общо събрание на БФЛА. Членовете на федерацията избраха в ръководния орган да бъдат Георги Павлов, д-р Валентин Димитров, доц. Григор Гутев, Илия Николов, Борислав Трифонов и Даниел Дуков.