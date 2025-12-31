Б лагороден жест в края на годината направи националът по плуване Дарен Кирилов.

Състезателят на Доростол, който завърши на 13-о място на 200 м гръб на европейското първенство в малък басейн този месец, дари наградите си на Фондация „Александър Русев“. 18-годишният състезател беше избран за спортист на годината – Силистра, и на спортното училище „Дръстър“, стана и плувец №1 в своя клуб.

Дарен започва плувния си път, когато е на 2 години и 8 месеца в СК Триатлон Далян в родния Русе. Първите уроци в басейна той получава именно от Александър Русев. През 2014-а треньорът губи тежката битка с рака, а баща му Илия Русев – Скури, основава фондация на негово име, за да продължи мечтата му в града да има център за водна рехабилитация на деца с увреждания и специални потребности.

„Тези награди са резултат от път, започнал още в най-ранна детска възраст. За мен е важно те да имат смисъл и извън личното признание – като подкрепа за деца, които имат нужда от шанс, грижа и надежда“, сподели Дарен, цитиран от фондацията.