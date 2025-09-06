Алкарас и Синер ще се изправят за трите път един срещу друг във финал на Шлема през тази година.

У силията на Новак Джокович да спечели 25-та титла от Големия шлем отново се провалиха в битка с някой от по-младите му съперници. Испанецът Карлос Алкарас победи сръбския тенисист в първия полуфинал на Откритото първенство на САЩ и се класира за втория си финал в надпреварата. В спора за трофея Алкарас ще срещне водача в световната ранглиста Яник Синер в исторически трети пореден финал между тях в турнирите от Шлема. За първи път в Оупън ерата двама тенисисти ще се срещнат в три финала от Големия шлем в рамките на един сезон.

¿A qué equipo perteneces? 🇮🇹🇪🇸 pic.twitter.com/580PI0av38 — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

След като загуби от Синер на полуфиналите както на Откритото първенство на Франция, така и на "Уимбълдън", Джокович имаше същата съдба и в Ню Йорк срещу шампиона от 2022 година Алкарас, който продължи напред след 6:4, 7:6(4), 6:2 за два часа и 26 минути игра.

Това беше своеобразен реванш за Карлос Алкарас след загубите от Новак Джокович в мача за олимпийския златен медал от Игрите в Париж и на четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия.

Carlos Alcaraz enters a tournament.

Carlos Alcaraz reaches the final.



For the eighth time in a row. pic.twitter.com/PbkWpjhIbu — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2025

"Чувството е страхотно. Още веднъж съм на финал на Откритото първенство на САЩ. Чувството наистина е невероятно. Това означава много за мен. Бих казал, че не бях на най-доброто ниво, но сервирах добре и мисля, че това беше наистина важно", коментира Алкарас.

Във втория полуфинал водачът в схемата Яник Синер се нуждаеше от три часа и 19 минути, за да отстрани 25-ия поставен канадец Феликс Оже-Алиасим с 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

С победата Синер стана едва осмият тенисист при мъжете, достигнал до всичките четири финала на турнирите от Големия шлем в един сезон, както и най-младият в Оупън ерата, а серията му от 27 победи на твърди кортове в надпреварите от Шлема изравни най-доброто постижение на Новак Джокович, като сега пред него е само Роджър Федерер.

След като Алкарас победи в Париж, а Синер на "Уимбълдън", победителят в неделя не само ще претендира за превъзходство, но и ще напусне Ню Йорк като номер едно в световната ранглиста.

Reaches a Grand Slam final and a milestone in the same night. pic.twitter.com/ao7t19cX4G — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

Яник Синер, който може да спечели общо пети турнир от Големия шлем и четвърти в последните пет турнира, заяви след полуфинала: "Невероятен сезон. Турнирите от Големия шлем са най-важни и след като отново се класирах на финал, просто не може да бъде по-добре. Беше много труден мач срещу Феликс и съм много щастлив от победата. Да видим какво ще се случи в неделя. С Карлос се познаваме много добре."

Източник БТА