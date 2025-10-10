Х ристо Христов се класира на шесто място в категория до 110 килограма на световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде, Норвегия. Българинът записа 185 килограма в изхвърлянето и 212 килограма в изтласкването и събра двубой от 397 килограма. Шампион стана Акбар Джураев от Узбекистан с 428 килограма. Той бе най-добър и в двете движения, като записа 196 в изхвърлянето и 232 в изтласкването. Сребърният медал стана притежание на Алиреза Насири от Иран с 415 килограма, а за бронза се пребори Руслан Нурудинов от Узбекистан с 414 килограма.

Състезателят на варненския клуб Титан Христо Христов започна състезанието с неуспешни опити на 180 и 181 килограма. И при двата обаче той успя да вдигне щангата над главата си, но не и да се изправи с нея. От треньорския щаб решиха да вдигнат тежестта му, с което да му дадат допълнително време за подготовка. Христов оправда това доверие и в третия си опит на 185 килограма бе категоричен. Това му осигури и петото място в изхвърлянето.

В изтласкването българинът стартира с успешни вдигания на 205 и 212 килограма. В третия си опит той пробва на 217 килограма, но тази тежест се оказа над възможностите му. Той завърши на 11-a позиция в движението. Шампион в изтласкването стана Джураев с 232 килограма. При последния си опит той пробва и световен рекорд на 245 килограма, но не успя да вдигне щангата до повече от кръста си. Христо Христов бе последният български участник на световното първенство във Фьорде. Карлос Насар спечели титлата в категория до 94 килограма, докато Иван Димов взе сребърен медал в изхвърлянето в категория до 65 килограма.

