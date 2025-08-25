Калина Венева (вляво), Александра Миланова и останалит е ни националки не успяха да се справят със силните туркини.

Ж енският национален отбор по волейбол на България записа второ поражение на световното първенство в Тайланд. Тимът, воден от Антонина Зетова, загуби от Турция с 0:3 (23:25, 19:25, 13:25) във втория си мач от група Е на надпреварата. Това стана два дни след поражението от Канада с 1:3.

Тимът ни зема четвърто място в своя поток без успех и без спечелена точка. Турция оглави група Е с две чисти победи и 6 точки.

Регламентът предвижда първите два тима да продължат на 1/8-финали. За съжаление нашите загубиха шансове да се класира напред и ще отпадне от мондиала след груповата фаза.

В последния си мач „лъвииците“ се изправят срещу Испания. Двубоят е на 27 август от 15:30 часа българско време. И двата тима са с по две загуби, като последният мач ще бъде двубой на честа, кой от тях ще завърши с почетен успех на първенството.

Българките не паднаха без бой от Турция, но не успяха да се противопоставят на големите звезди на съперика. Мелиса Варгас направи на нашите 20, въпреки че излезе в края на втория гейм и не се появи повече в игра. Ебрар Каракурт пък завърши с 13 точки.

Александра Миланова бе най-резултатна от българките с 11 точки, Нася Димитрова завърши с 8, а Христина Вучкова и Микаела Стоянова реализираха по 7.

Особено добро впечатление направи 16-годишната Калина Венева, която се включи от резервната скамейка и, въпреки че дебютира при жените, направи 4 точки от атака и една директно от сервис. Тя е една от 4-те световни шампионки до 19 г., която бе включена от Зетова в състава при жените за мондиала в Тайланд.