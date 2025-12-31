К огато се женят футболистите, разбира целият свят. Обикновено го правят шумно и с много блясък.

И както при всяка правило, така и тук има изключения. Двама от най-добрите в съвременни футбол казаха дискретно „Да“ през отиващата си 2025 г. Пръв това направи французинът Карим Бензема. Нападателят, сега в Ал Итихад, заведе своята Лина Кудри пред олтара на остров Корсика в уикенда на 5-6 юли. Малцина бяха посветени в щастливото събитие, като нападателят и актрисата и до момента не са обявили, че вече и официално са семейство.

Две седмици след тях сватба вдигна вратарят Мануел Нойер. Световният шампион от 2014-а с Германия сключи граждански брак с хандбалистката Аника преди две години, а през изминалото лято се врече и пред Бог. Младоженецът и булката поканиха гостите си в замък от XII век в Южен Тирол.

В началото на лятото – или по-точно на 22 юни, халфът на Ливърпул и Португалия Диого Жота взе за своя законна съпруга майката на трите си деца Рут Кардосо. „Да, завинаги“, написа щастливата булка. Само 11 дни по-късно – на 3 юли, тя вече беше вдовица. Нейният любим мъж си отиде от този свят след зловеща катастрофа в Испания. Рут го изпрати с бели дрехи, символ на тяхната искрена и голяма любов.

"Телеграф" припомня някои от най-бляскавите сватби през годината.

Сватби в един ден вдигнаха двама от бразилците в Реал. Нападателят Едер Милитао се взе с Таина Кастро (на снимката). Важна част от церемонията бяха децата от предишни връзки. Бившите на Едир и Таина – Каролине Лима и Лео Перейра, сега също са двойка. В същия ден, но не в Бразилия, а в Мадрид, младият Ендрик се врече на кака си Габриели.

Едва 4 дни продължи меденият месец на Жоржиньо. Бившата звезда на Арсенал вдигна приказна сватба с ирландската певица Катрин Хардинг, която има дъщеря от Джъд Лоу на езерото Комо. След кратки ласки той замина за Бразилия, за да подпише с Фламенго.

Диаманти на стойност $5000 сложи на зъбите си националът на Колумбия Луис Диас. Той се обвърза официално с майката на двете си дъщери Джералдин Понсе, а след сватбата подписа договор с Байерн. Сред най-щастливите на церемонията беше бащата на играча - Луис Мануел, който през есента на 2023 г. беше отвлечен и държан в плен 12 дни от мафията.

Изискано тържество за близките си хора вдигна капитанът на Арсенал Мартин Йодегор. Месеци по-рано – през ноември 2024 г., той и танцьорката Хелене без много шум подписаха в кметството в Осло, а броени дни след това станаха родители.

Два дни продължи сватбата на защитника на Барселона Роналд Араухо и Абигейл Оливейра. Футболистът, на 26 г., и тийнейджърската му любов се взеха в родния Уругвай, а веселбата беше в хасиенда от 40-те години на миналия век.

Сватба в хотел с изглед към Айфеловата кула вдигнаха световният шампион с Германия от 2014 г. Юлиан Дракслер и Сетани Тенг. 32-годишният футболист и любимата му (36), която е професионална танцьорка и хореограф, са заедно от 2019-а и имат син.