Д ве жени се скараха заради нападателя на Интер и Аржентина Лаутаро Мартинес.

От едната страна на барикадата е неговата върла фенка Агустина Коган, а от другата – съпругата му, също Агустина, но с фамилия Гандолфо. Залпа за войната дадоха поредицата от постове на първата, която представя себе си за модел. Тя живее в Маями и не пропусна възможността да гледа контролите на родната си Аржентина срещу Венецуела (1:0) и Пуерто Рико (6:0), които се играха именно във Флорида. В първата футболистът беше титуляр, а във втората влезе резерва и вкара два гола.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Какви прекрасни дни. Видяхте ли кой ми подписа шапката“, обърна се госпожица Коган към своите над 420 000 последователи в Инстаграм, показвайки се от стадиона с фланелка с №22. Именно с този номер играе 28-годишният нападател. В друг кадър лудата по него Агустина открито признава чувствата си: „Обичам те, Лаути“. В споделеното видео тя се кълчи и прави предизвикателни чупки в кръста, за да привлече вниманието на играча, с когото твърди, че имала вземане-даване.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Не се занимавай с Лаутаро. Той е семеен“, написа нейна последователка. „Какво ли не правиш, за да стигнеш до него. Сякаш не знаеш, че отдавна те е блокирал“, коментира друга жена.

„Тя е негова любовница. Няма доказателства, но няма и съмнение“, написа обаче фен в платформата Х. Този коментар отприщи гнева на съпругата на футболиста. „Момичета, не трябва да се тревожа за тези глупости. Нека всички й се посмеем. Ще ѝ помогнем да си намери работа, за да не се налага да работи със старци, които да ѝ плащат за ложите, а тя да се хвали, че някой играч е направил това“, написа госпожа Агустина Гандолфо, която роди две деца на Лаутаро – дъщеря Нина, която през февруари ще навърши 5, и син Тео, на 2 г. Двамата станаха семейство и официално през май 2023-а, когато си казаха „Да“ на езерото Комо.

Другата Агустина – Когат, реши да отговори на обвиненията, че е финансирана от мъже. „Казвам ти, никой не ми е плащал. Просто ми дадоха място в ложата. Трябва да се обичаш малко повече, Атус. Сладка си. Но аз просто го обичам, фенка съм му“, обясни се едната аржентинка на другата.

 

