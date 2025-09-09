К арлос Алкарас отпразнува със стил втората си титла от Откритото първенство по тенис на САЩ. Във финала испанецът детронира миналогодишния шампион Яник Синер, побеждавайки го с 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Новият №1 в световната ранглиста купонясва със своя екип в частен клуб в Манхатън. Заведението е само за отбрани клиенти, като таксите започват от 3000 долара годишно, а още 2000 долара се плащат за членство.

Естествено на такова място Алкарас не остана без красива женска компания, като към партито му се присъединиха два от най-търсените модели в Ню Йорк - Бриана Барди и Тика Камай. Мацките не пропуснаха да си направят снимки с шампиона, а също така се включиха към наздравиците с шампанско.

Интересното е, че нито в клуба, нито преди това на трибуните на „Артър Аш“ не бе забелязана спряганата за приятелка на Карлитос – тенисистката Ема Радукану. Към празненството се присъединиха и испанската певица Розалия, а също и холивудската звезда Джейми Фокс. Ден по-рано в същия клуб титлата си от US Open отпразнува и Арина Сабаленка.