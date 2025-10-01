Н а Карлос Алкарас със сигурност не му е лесно. Извън корта. В последните седмици се завъртя голяма драма дали испенацът е хванал за гадже красавицата супермодел Брукс Надер. Сестрата на хубавицата Грейс Ан на практика потвърди, че двамата са гаджета, но това е имало драматични последствия. Оказа се, че Брукс е блокирала своя сестра, след като медиите раздухаха случката. "Да, блокира ме. Но ние се блокираме непрекъснато за различни неща. А и аз реално не потвърдих или не отрекох нищо", опита се да се оправдание хубавица, съобщава TMZ, прилагайки видео от подкаст с Грейс.

По време на гостуване в шоуто на Джими Кимъл Брукс всъщност беше попитана дали излиза с Яник Синер, след като беше забелязана на Откритото първенство на САЩ. 28-годишната красавица отговори: "Попитайте Стивън на кой мач бяхме. Мисля, че той не играеше в този момент. Близо сте, на прав път сте..." Всъщност Брукс бе на трибуните по време на мача на Карлос Алкарас от четвъртия кръг срещу Артур Риндеркнех.

