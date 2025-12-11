Д вукратният световен шампион Фернандо Алонсо е далеч от силните си години и приключи сезона във Формула 1 на десето място в класирането.

Испанецът обаче има повод да празнува. Списание ¡HOLA! съобщи, че пилотът на Астън Мартин чака първа рожба. Информацията е, че партньорката на Алонсо - спортната журналистка Мелиса Хименес, е бременна в шестия месец. Двойката е изключително щастлива и очаква с нетърпение да дойде март, когато ще се роди бебето. Новината предизвика вълна от поздравления. Един от първите бе министърът на транспорта на Испания Оскар Пуенте, който е голям почитател на пилота.

„Поздравления за най-великия. Надявам се поговорката, че бащинството добавя половин секунда на обиколка, няма да се сбъдне. Защото трябва да станеш световен шампион през 2026 г. Не искам нищо повече“, написа Пуенте в социалните мрежи.

Алонсо е много популярен и у нас заради подкрепата, която оказва на българския ас във Формула 2 Никола Цолов.

Алонсо и Хименес започнаха връзката си малко след като той обяви раздялата си с Андреа Шлагер. Това се случи след състезанието за Голямата награда на Австралия през 2023 г. Любопитно е, че австрийката Шлагер също бе спортна журналистка. Мелиса стана известна първо с кратката си връзка с певеца Дани Мартин, а после и с брака си с бившия играч на Барселона Марк Бартра, от когото има две дъщери и син. През 2021 г. красавицата и носителят на Шампионската лига с каталунците се разведоха и всеки тръгна по своя път. Бартра, който в момента играе за Бетис, започна романс със зашеметяващия модел Джесика Гойкоечея. Изкараха заедно почти две години и после скъсаха, като блондинката се хвана с ръгбиста Мани Морено. Мелиса поне официално нямаше друг мъж до себе си след Бартра, преди да срещне Алонсо.

Мелиса, която говори френски, английски и италиански, е наясно с тънкостите в моторните спортове. Тя е дъщеря на Антонио Хименес, бащата на журналистката, и главен инженер на италианския отбор по мотоциклетизъм Aprilia. В началото на журналистическата си кариера работи в 25TV и Sky Italia. По-късно започва да отразява Формула 1 в Испания за Telecinco, а от 2022 г. и за DAZN. Именно по време на работата си се запознава с Алонсо и любовта пламва помежду им.