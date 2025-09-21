Н овата звезда на британската атлетика Ейми Хънт е не само талантлива, но и красива. 23-годишната възпитаничка на университета в Кеймбридж, откъдето има диплома по английска литература, се самопровъзгласи за „богиня на пистата“, след като взе среброто на 200 м с 22,14 сек. Шампионка стана първата на 100 м Мелиса Джеферсън-Уудън (САЩ), която се отдели от останалите преди финалната права и завърши с 21,68 секунди - най-добро време за сезона.

В първия си голям финал Ейми изоставаше след първите 50 м, но беше вдъхновена до продължи по-бързо от спомена за дядо си Джон, който почина по-рано тази година. Хънт каза: „Толкова се гордея със себе си. Мигове преди състезанието си мислех за дядо си, знаех, че той ме наблюдава. Знаех, че ще ме води“. Тя описа настроението си по време на състезанието като „секси и агресивно“.

„Толкова се гордея със себе си, че избрах по-трудния път – призна Ейми, която заради външния си вид се появи и на страниците на „Вог“. - Можех много пъти да избера по-лесен изход. Избрах да отида в Кеймбридж и да получа диплома, отчасти за да покажа на други млади момичета, че не е нужно да се отказват от образованието си. Можеш да бъдеш академичен факир и богиня на атлетиката. Показах, че можеш да правиш всичко, което си намислил. Можеш да бъдеш най-добрата във всичко“.