Н ай-голямата почитателка на Лионел Меси – Сузи Кортес, претърпя нов провал при опита си да бъде близо до своя любимец.

На 27-годишната бразилка, която гордо носи титлата „Мис Дупе“, й е било попречено да присъства на финала за титлата в МЛС Интер Маями - Ванкувър Уайткапс (3:1). Кортез разкри, че забраната е дошла лично от съпругата на аржентинеца - Антонела Рокуцо, която е поискала от ръководството на Интер да не допуска съперничката й на стадиона.

„Почувствах се унижена. На никого не трябва да бъде забранявано да присъства на публично спортно събитие заради лични проблеми или спорове в социалните мрежи“, заяви Сузи пред Extra.

Както е известно, преди няколко години мацката бомбардира Меси със свои секси снимки в социалните мрежи. В резултат на това Кортез е била блокирана от всички официални акаунти на семейство Меси.

Сексбомбата обаче не се предава и обяви, че ще направи всичко възможно, за да осъществи контакт с Лео по време на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.