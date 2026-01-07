Т атко на 2 януари стана аржентинският национал Хулиан Алварес.

Със син Амадео го дари половинката му Емилия Фереро. Нападателят получи разрешение от клубния си отбор Атлетико (Мадрид) да присъства на раждането. След това той се присъедини към тренировките, за да бъде на линия за снощния мач от Ла Лига срещу Реал Сосиедад.

Бебето ще даде още по-големи сили на 25-годишния Алварес за световното първенство през лятото, на което Аржентина ще защитава титлата си. Футболистът и любимата му Емилия се познават още от 9-годишни, а любовта им цъфти вече почти четири години. Двамата обявиха, че ще стават родители през изминалото лято.

Направиха го със снимка от видеозон, на която присъства и кучето Тарзан – подарък от Хулиан за Емилия след триумфа на Аржентина на Копа Америка през 2024 г.