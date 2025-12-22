Л юбовта между Рубен Диаш и Мая Джава става все по-сериозна.

Футболистът на Манчестър Сити и телевизионната водеща са заедно малко повече от година и вече мислят за общото бъдеще. Според клюкарските издания в Англия двамата вече са се нанесли в къща за 4 милиона паунда в район в Чешър, населен предимно с богаташи.

Водещата на „Островът на влюбените“ и португалският национал направили три огледа, преди да се решат да купят имота, чиято чиста жилищна площ е почти 600 квадратни метра. Влюбените ще се ширят в четири спални, ще разполагат също така със собствен басейн и фитнес, както и с изба.

„Първа Коледа в новия дом“, похвали се 31-годишната Мая и показа снимки от партито с приятелки.