Ч илийската футболна звезда Алексис Санчес се разчувства в края на 2025-а – годината, в която за първи път стана баща. Нападателят на Севиля, който на 17 декември навърши 37 г., се сдоби с рожба благодарение на руския модел Александра Литвинова (25).

Красавицата работи в Италия, където и срещна Алексис по време на престоя му в Удинезе. Играчът, който в родината си беше известен като вечен ерген, сподели в Инстаграм: „Животът ми винаги се е въртял около футбола - да бъда отдаден професионалист в този красив спорт и да помагам на семейството си. В замяна пропуснах време с близките си, с приятели, детството си и т.н. Но през 2025-а Бог ми даде моменти и хора, които да станат част от живота ми, когато най-малко го очаквам“.

После Санчес се обърна към своята принцеса: „Добре дошла у дома. Мама и татко ще се грижим добре за теб, Бела Мия“.

„Искам също да благодаря на целия ми чилийски народ за любовта и уважението, които винаги са ми давали. Исках да споделя тази прекрасна новина с вас, въпреки че винаги съм бил от хората, които пазят личния си живот в тесен кръг. Обичам ви всички и ви желая всичко най-хубаво през 2026-а“.