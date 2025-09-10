С емейството на олимпийския шампион в слалома Джулиано Рацоли очаква ново попълнение.

Бившият италиански скиор сам съобщи радостна вест, като публикува снимка, на която е със съпругата си Елиза и сина им Емануеле.

„Няма много за казване, това красиво коремче наистина се вижда“, написа Рацоли.

Той обаче не разкри кога ще се роди бебето. Рацоли прекрати кариерата си миналата година след 155 слалома от Световната купа. В тях записа общо 11 подиума, от които две първи места. Върхът в кариерата му бе на олимпиадата във Ванкувър през 2010 г. Тогава той стана първият италианец, спечелил злато в слалома след Алберто Томба, който постигна това на игрите в Калгари през 1988 г. Джулиано и дългогодишната му приятелка Елиза Бонини вдигнаха сватба в Реджо Емилия в началото на юли 2022 г. Миналата година се роди синът им Емануеле.