А сът на бейзболния Ню Йорк Янкис Антъни Волп за първи път показа ослепителната си приятелка.

24-годишният американец се вижда с ослепителния модел и инфлуенсър Ел Джоует. Двамата се появиха за първи път на публично място, след като присъстваха на галавечерта „Уилоу“, която е в подкрепа на засегнатите от безплодие и спонтанен аборт. Фенове на бейзбола останаха очаровани от мацката, като я засипаха със суперлативи, като в същото време не пропуснаха да се пошегуват с Антъни.

„С такова гадже той печели и извън терена“, написа негов последовател в социалните мрежи.

За разлика от личния си живот Антъни няма с какво да се похвали на терена. Шортстопът на Янките прави ужасен сезон. Средният му процент на успеваемост е на дъното на лигата, като дори се заговори, че клубът му може да го освободи след края на кампанията.